Denizli\'de Yangında Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'nde çıkan yangında alevler arasında kalan yaşlı çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Bekilli ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını can aldı. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Gürler (76) ve eşi Fatma Gürler'in (74) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, içeride bulunan yaşlı çift dışarı çıkamayarak mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlerin arasındaki çifti kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen Abdullah Gürler ve Fatma Gürler'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangında hayatını kaybeden Gürler çifti, Üçkuyu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - DENİZLİ