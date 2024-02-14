Denizli\'de Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, İtfaiye Aracı Yan Yattı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangına müdahaleye giden itfaiye destek aracı yolda yan yattı.
Yangın, Beyağaç ilçesi Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ümmü Güden'in evinde sabahın erken saatlerinde sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Komşularının yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, ev sahibi Güden'in dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan, yangına müdahale için giden itfaiye destek araçlarından biri yoğun sis nedeniyle devrildi. Araçta bulunan 3 itfaiye erinden biri ağır yaralandı. Kale ilçesinde görevli olan ağır yaralanan itfaiye eri Y.G., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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