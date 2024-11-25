Denizli'deki Helikopter Kazası Davasında Karar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'deki Helikopter Kazası Davasında Karar

Denizli\'deki Helikopter Kazası Davasında Karar

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin pilotlarına 5'er yıl hapis cezası verildi.

25.11.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çardak ilçesinde 2 mürettebatın hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı helikopter kazasının davasında karar çıktı. Pilotaj hatası sonucu düştüğü kesinleşen davada iki Rus pilota 5'er yıl hapis cezası verilirken, Türk gözlem pilotu ise beraat etti.

21 Eylül 2022'de Marmaris'teki orman yangına destek için Kastamonu'dan kalkış yapan yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesinde düşmesi sonucu 2 Rus mürettebatın hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı kazanın devam eden duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Kastamonu'dan hareket ederek Marmaris'teki orman yangınına müdahale için giden helikopterin pilotaj hatası nedeniyle düştüğü kesinleşti. Karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Rus vatandaşı kaptan pilot Egor Turkof, yardımcı pilot Ilia Ivanchenko ve gözlem pilotu Ömer Can Çakır ile avukatları katıldı. Mütalaa veren savcı, Rus uzmanların yaptığı kaza kırım raporuna atıf yaparak, Rus iki pilotun kusurlu olduğu görüşünü hatırlattı.

Mütalaada, havanın sisli olması nedeniyle pilotların fazladan yakıt harcadığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği belirtildi. Pilotların, yakıtın bitimine yakın güvenli bir yere inmek yerine Çardak Havaalanı'na varmayı amaçladıkları fakat yakıt havaalanına varmadan bitmesi sonucu kazanın meydana geldiği ifade edildi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılanan pilot Egor Turkof ve yardımcı pilot Ilia Ivanchenko'yu 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Gözlem pilotu Ömer Kaan Çakır ise beraat etti. Mahkeme heyeti istinaf yolunun açık olduğunu ifade etti.

Olayın geçmişi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düşmüştü. Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Iakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu ve kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot Ilia Ivesenkhıo, 2'inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilmişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Helikopter, Güvenlik, denizli, 3-sayfa, Olaylar, Çardak, Ulaşım, Hukuk, Dünya, Pilot, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'deki Helikopter Kazası Davasında Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'deki Helikopter Kazası Davasında Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.