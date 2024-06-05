Denizli'nin Güney ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

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Denizli'nin Güney ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektara yakın alan zarar görürken, ekipler çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Denizli'nin Güney ilçesi öğlen saatlerinde orman yangını paniği yaşadı. Verilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormandan bir anda alevler yükselmeye başladı. Civarda bulunanlar yangını fark ederek ilgili ekiplere ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına zamanında müdahale etti, kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yapılan belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 hektara yakın alanın zarar gördüğü ifade edildi. - DENİZLİ