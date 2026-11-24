Denizli'nin Honaz ilçesindeki Lalabağları mevkiinde bulunan Milli Park sahasında çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan Lalabağları mevkiindeki Milli Park sahasında gece 23.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye 4 arazöz, Honaz Belediyesine ait 1 araç, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 23 işçi ve 5 teknik personel sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının yayılmasının önüne geçilirken, bölgede yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.