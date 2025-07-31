Denizli Jandarma\'da Görev Değişikliği

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Albay Hıdır Ayçiçek, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine getirilirken, yerine Tuğgeneral Mevlüt Dirim atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2023 yılından bu yana Denizli İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Albay Hıdır Ayçiçek'in yeni görev yeri Ankara olurken yerine Tuğgeneral Mevlüt Dirim getirildi. Albay Ayçiçek, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevini yürütecek. Atama kararı ile Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevine getirilen Tuğgeneral Mevlüt Dirim'in daha önce Bingöl, Foça ve Şırnak'ta çeşitli tugay komutanlıklarında görev yaptığı öğrenildi. - DENİZLİ