Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor - Son Dakika
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor

Denizli\'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor

Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar nedeniyle Mollaahmet mahallesindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

14.06.2024 19:43
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DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle Mollaahmet mahallesindeki vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.

Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerinde, yıldırım düşmesi sonucu 3 farklı noktada yangın çıktı. Havadan helikopter ve yangın söndürme uçakları ile müdahale edilen yangına, karadan da vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale ediyor. Orman ve belediye ekipleri hem iş makineleri hem de arazözlerle yangını söndürmeye çalışıyor. Yerleşim yerlerinden biri olan Mollaahmet mahallesinde vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.

"Tüm birimlerimiz cansiperane şekilde çalışmalarına devam etmektedir"

Denizli Valiliği tarafından yayımlanan basın açıklaması; "Bugün öğle saatlerinde başlamış olan ve devam eden Babadağ ilçesi Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerindeki, Kale - Köprübaşı mevkiindeki ve ÇalAkkent mahallesindeki orman yangınlarına müdahalemiz hava ve kara tüm unsurlarımızla devam etmektedir. Zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgar mücadelemizi zorlaştırmaktadır. Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için devletimizin tüm imkanları kullanılarak söndürme çalışmalarına tüm birimlerimiz ile cansiperane şekilde devam edilmektedir. Bahse konu 3 yangın dışındaki diğer bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir." denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor - Son Dakika

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