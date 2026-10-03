Denizli Pamukkale'de patlayan tanker ikiye bölündü, alevler çevreye yayıldı - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de patlayan tanker ikiye bölündü, alevler çevreye yayıldı

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Denizli Pamukkale\'de patlayan tanker ikiye bölündü, alevler çevreye yayıldı
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Denizli Pamukkale'de akaryakıt istasyonuna yakıt boşaltan tankerde çıkan yangının ardından patlama yaşandı, tanker ikiye bölündü. Saçılan yakıtla büyüyen yangına itfaiye müdahale ederken Denizli-Acıpayam Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapan tanker çıkan yangının ardından patladı. Çevreye yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Bağbaşı Mahallesi Denizli- Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt yüklü tankerde, istasyonun deposuna yakıt boşalttığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle parlama meydana geldi. Ardından meydana gelen patlamada tanker ikiye bölündü. Tankerdeki yakıt etrafa saçılında alevler geniş bir alana yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunda meydana gelebilecek herhangi yeni patlamalara karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Denizli-Acıpayam Bulvarı, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İstasyonda bulunan iki tankerde büyük çapta hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumPamukkale3. SayfaAcıpayamDenizliİtfaiyeGüncelOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Pamukkale'de patlayan tanker ikiye bölündü, alevler çevreye yayıldı - Son Dakika
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