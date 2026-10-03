Denizli Pamukkale\'de patlayan tanker ikiye bölündü, alevler çevreye yayıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapan tanker çıkan yangının ardından patladı. Çevreye yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Bağbaşı Mahallesi Denizli- Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt yüklü tankerde, istasyonun deposuna yakıt boşalttığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle parlama meydana geldi. Ardından meydana gelen patlamada tanker ikiye bölündü. Tankerdeki yakıt etrafa saçılında alevler geniş bir alana yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunda meydana gelebilecek herhangi yeni patlamalara karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Denizli-Acıpayam Bulvarı, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İstasyonda bulunan iki tankerde büyük çapta hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.