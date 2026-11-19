Denizli'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda bin litre etil alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve satışı yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren kişilere yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilere ait depo ve araçta yapılan aramalarda bin litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.