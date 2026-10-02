Denizolgun'un ölümüne ilişkin 3 ATK görevlisi ve 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Denizolgun'un ölümüne ilişkin 3 ATK görevlisi ve 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Denizolgun'un özel doktoru, 3 ATK görevlisi ile 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Denizolgun'un özel doktoru, 3 ATK görevlisi ile 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Kaynak: İHA
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