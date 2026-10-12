Deplasmanda 1-0 kazanan Osmaniyespor FK'nın takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Deplasmanda 1-0 kazanan Osmaniyespor FK'nın takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı

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Deplasmanda 1-0 kazanan Osmaniyespor FK\'nın takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı
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Deplasmanda 1-0 kazanan Osmaniyespor FK'nın takım otobüsü, dönüş yolunda taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda camlar kırıldı ama yaralanan olmadı, saldırı anı araç kamerasına yansıdı ve kafile cam parçaları temizlendikten sonra yoluna devam etti.

Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Osmaniyespor FK'nın takım otobüsüne, dönüş yolunda taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı araç kamerasına yansıdı.

Osmaniyespor FK, deplasmanda karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu'nu Ömer Şişmanoğlu'nun 21. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından Osmaniye'ye dönmek üzere yola çıkan sarı-yeşilli ekibin takım otobüsü, taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu otobüsün camları kırılırken, şans eseri yaralanan olmadı. Saldırının ardından bir süre daha ilerleyen takım otobüsü, yol kenarına çekildi.

Kırılan cam parçalarının temizlenmesinin ardından kafile yoluna devam etti. Yaşanan saldırı anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Deplasmanda 1-0 kazanan Osmaniyespor FK'nın takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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