Depremzede, bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika
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Depremzede, bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremde evi yıkılan ve Adana'ya yerleşen depremzede, yolda bulduğu cüzdanı içindeki 3 bin 350 lira ile birlikte polise teslim etti. Cüzdan sahibi de cüzdanını kaybettiği için emniyete başvurmuştu. İyi niyetli davranışıyla takdir toplayan depremzede, depremzedelerin yaşadığı zorlukları da vurguladı.

11.06.2024 13:38
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Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da evi yıkıldığı için Adana'nın Kozan ilçesine yerleşen depremzede, yolda bulduğu ve içinde 3 bin 350 lira bulunan cüzdanı polise teslim etti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremde Hatay'da evini, işini ve akrabalarını kaybeden iş makinası operatörü İsmail Abacıoğlu, Kozan'a yerleşerek burada çalışmaya başladı. Bu sabah Şevkiye Mahallesi Çanaklı Caddesi'nde yürürken yerde bir cüzdan bulan Abacıoğlu, içerisinde 3 bin 350 lira olan cüzdanı emniyete götürdü.

Emniyet yetkilileri, cüzdandaki kimlik bilgileri sayesinde sahibine ulaştı. Cüzdan sahibi Yeter Yaşar'ın da cüzdanını kaybettiği için o esnada emniyete başvurduğu öğrenildi. Müjdeli haberi alan Yeter Yaşar, eşi Muhammed Yaşar ile birlikte emniyete geldi ve cüzdanı bulan İsmail Abacıoğlu'na teşekkür etti.

İsmail Abacıoğlu, bayram öncesinde cüzdanını kaybeden kişinin mağduriyetini anladığını belirtti. İçerisindeki paranın sahibinin önemli bir ihtiyacını karşılayabileceğini düşündüğünü dile getiren Abacıoğlu, cüzdanı bulduktan hemen sonra emniyete teslim ettiğini ifade etti. Depremzede olduğunu belirten Abacıoğlu, depremzedelerin yaşadığı zorlukları vurguladı ve böyle bir davranış sergilemekten mutluluk duyduğunu, vicdanının rahat olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Adana, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depremzede, bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika

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