Buldan’da otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Yenicekent Mahallesi'nde dere yatağında çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bir traktör römorkunun bazı üzüm bağları da zarar gördü.

Buldan Oğuz Mahallesi ile Yenicekent Mahallesi arasındaki yol üzerinde bulunan dere yatağında otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede bulunan bir traktörün römorkunun lastiklerine de sıçradı. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, üzüm bağlarında büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bazı üzüm bağları zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.