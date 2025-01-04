Derebucak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Derebucak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Derebucak\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

04.01.2025 10:22
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Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Derebucak güzergahlı Konya Antalya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede Gembos Ovası mevkisinde seyir halinde olan plakaları alınamayan otomobille karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Erdal Sönmez (53) hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ekibi sevk edildi. 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken 1 yaralı ise Antalya'ya götürüldü. Beyşehir'deki yaralılardan 4'ü ise hastanede yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Derebucak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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