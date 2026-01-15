İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan hakkında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli Çayırgan hakkında savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3-sayfa › Voleybolcu Derya Çayırgan'a 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?