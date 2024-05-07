Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir'in Merkez ilçesine bağlı Sulusaray beldesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Mustafa Mıh yönetimindeki traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mustafa Mıh'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.05.2024 23:59
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Merkez ilçesine bağlı Sulusaray beldesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sulusaray beldesinde Mustafa Mıh yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mustafa Mıh'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mıh'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sulusaray, Nevşehir, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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