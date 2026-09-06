Didim açıklarında lastik bottaki 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, hareketli lastik botta bulunan 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü, aralarında 3 çocuğun da olduğu bildirildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde kıyı gözetleme aracı tarafından tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim'de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-094) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, 21 Etiyopya, 6 Sudan, 3 Gana,
2 Liberya, 2 Sierra Leone, 1 Somali (3'ü Çocuk) uyruklu içerisindeki 32 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenleri işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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