Didim\'de 30 Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 30 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-14) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 30 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM'e gönderilirken, göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN