Didim'de Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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Didim'de Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Tutuklama

Didim\'de Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Tutuklama

Aydın Didim'de sit alanında kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı, 8'i tutuklandı.

05.03.2025 10:18
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Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Balat Mahahallesi Tepe mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 12 şüpheli şahıs sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada; 2 adet gaz maskesi, 3 adet hilti, 1 adet manivela, 1 adet murç ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden, N.T., Ö.Y., İ.I., K.Ç., R.S., F.K., Y.B. ve Ş.K. isimli şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Y.Ö. isimli şüpheli adli kontrol kararı ile 3 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika

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