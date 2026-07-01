Aydın'ın Didim ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. 30 Haziran 2026 tarihinde Didim ilçesinde gerçekleştirilen faaliyet sonucunda, nitelikli şekilde kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.(53) yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Didim'de Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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