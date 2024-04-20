Didim\'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim'de uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs emniyet güçlerince takibe alındı. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Ç.K. adlı şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 25,56 gram esrar maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Adıyaman merkezinde devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadın ise etrafa yardım çığlıkları attı.
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
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