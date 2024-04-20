Didim\'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim'de uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs emniyet güçlerince takibe alındı. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Ç.K. adlı şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 25,56 gram esrar maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN