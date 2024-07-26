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Dikili'de orman yangını

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahaleye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.