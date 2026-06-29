Dikili'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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Dikili'de Tarım Arazisinde Yangın

Dikili\'de Tarım Arazisinde Yangın
29.06.2026 17:18
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İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı, müdahale sürüyor.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi mevkiindeki tarım arazisinde saat 14.05'te çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrarken, ilk müdahale saat 14.10'da gerçekleştirildi.

Yangının büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatılırken, bölgeye takviye ekipler de yönlendirildi. Çalışmalarda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer görev yapıyor. Ekiplerin, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Dikili'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Seda Hart Seda Hart:
    Yaylayurt'ta yangın çıkmış. Rüzgar yüzünden orman da tutuştu. Ekipler müdahale ediyor şu anda. Umarız çabuk sönerler. Çiftçiler çok etkileniyor bu yangınlardan. 0 0 Yanıtla
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