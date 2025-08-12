Dilovası\'nda Mermerit Atölyesinde Yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir mermerit atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Köseler Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mermerit imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gebze ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle atölye kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam etti.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ