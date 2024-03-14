Dilovası'ndaki Camide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Dilovası'ndaki Camide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Dilovası\'ndaki Camide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda camide maddi hasar meydana geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı düşünülüyor.

14.03.2024 06:25
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu.

Yangın, sahur vakti Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak'taki Vahdet Caminin imam odası kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın caminin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri caminin içine dolan duanı tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dilovası'ndaki Camide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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