Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu.
Yangın, sahur vakti Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak'taki Vahdet Caminin imam odası kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın caminin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri caminin içine dolan duanı tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Dilovası'ndaki Camide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, bir lise öğretmeni evde tartıştığı eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Tartışmanın sebebi henüz bilinmiyor. Polis, şüpheliyi şehir dışına kaçarken yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kadıköy'de seyir halindeyken şerit değiştiren bir taksi, sol şeritte ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen bir servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savruldu ve iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kadıköy ilçesinde seyir halinde olan bir taksi, aniden şerit değiştirerek sol şeritte ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde seyir halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savrulurken, iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
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