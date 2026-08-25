Dinamikpay'a Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika
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Dinamikpay'a Operasyon: 13 Gözaltı

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Dinamikpay'a yönelik soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareketlere ilişkin analizler ile dijital inceleme sonuçları değerlendirildi. Yapılan incelemelerde şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL'lik para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Finansal hareketlerin münferit işlemlerden oluşmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.

13 şüpheli yakalandı

Soruşturma doğrultusunda İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik el koyma tedbiri uygulandı.

Çalışmalar kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda el konuldu. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, 3. Sayfa, İstanbul, Finans, Ankara, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dinamikpay'a Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika

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