Dinar\'da Otobüste Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan kontrolde bir şahsın üst aramasında sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde yapılan kontrolde, şahsın üst aramasında; 56 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. D.G isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
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