Dinar\'da Yangın Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar Dinar İlçe Özel İdaresi ekiplerine yangın eğitimi verildi.

Özel idarenin yerleşkesinde gerçekleştirilen yangın eğitimi teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı gerçekleştirildi. 20'ye yakın özel idare personelinin katıldığı eğitim çalışmasından itfaiye ekipleri personellere yangın esnasında yapılması gerekenleri anlatırken, özellikle yangın tüpünün nasıl kullanılmasında gerektiğini da uygulamaları olarak gösterdi. - AFYONKARAHİSAR