Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Trafik Haftası denetimine katıldı

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Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Kemal Duru, ilçede Trafik Haftası dolayısıyla polis ve jandarma tarafından sürücülere yönelik yapılan ortak denetime katıldı.

Kaymakam Duru, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri iş birliğinde 4-10 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere yönelik yapılan denetime katıldı. Kaymakam Duru, denetlemede durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara ve sürücüleri güvenli sürüş, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi. - AFYONKARAHİSAR