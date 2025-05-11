Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü

ferudun ozmen:

Ben şaşırmıyorum böyle haberlere.. Neden mi? Çok sevgili atalarımızın özlü sözleri vardır ya. Mesela "Kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin" gibi bu şekilde büyütülen nesilden de kadına değer vermesini saygı duymasını bekleyemezsin. Bu coğrafya da maalesef kadının adı yok kadın erkek için yaratılmış esir gibi köle gibi görülüyor. Kahvaltıyı geç hazırladı diye darp edilen kadın erkek için mazeret çok tam bir mağara adamı kediler köpekler bile bunlardan daha evcil maalesef.