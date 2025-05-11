Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü - Son Dakika
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Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü

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Adana'da 41 yaşında bir şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltı sofrasını geç kurduğu gerekçesiyle darbetti. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

11.05.2025 11:38
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Adana'da Mustafa K. (41), dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice D.'yi (32), kahvaltı sofrasını geç kurduğu için darbetti. O anlar, cep telefonuyla görüntülenirken, kıraathanede otururken gözaltına alınan Mustafa K., Hatice D. şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1654 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa K., kahvaltı sofrasını geç kuran dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice D.'ye sinirlenip, çaydanlığı yere attı. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa K., Hatice D.'yi darbetti. Arbedenin ardından Mustafa K., hafif ticari aracına binip, gitmek istedi. Hatice D. bağırarak sokağa çıkıp, Mustafa K.'ye tepki gösterdi. O anlar, mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

KIRAATHANEDE OTURURKEN GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Mustafa K.'yi, mahalledeki kıraathanede otururken gözaltına aldı. Hatice D.'nin şikayetçi olmaması üzerine Mustafa K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü
Kaynak: DHA

3-sayfa, Toplum, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Apple User:
    olayın dini nikahla bağlantısı nedir ki? özellikle başlıkta vurgulanma sebebi nedir? dini nikahla değilde direk zina yiyoluyla birlikte yaşasalar dövmeyecek miydi yani başlıktan onu mu anlamamız gerekiyor? 44 7 Yanıtla
  • Gökhan Sarı:
    Şu güzelim coğrafyada bu kadar cahil insanla bir arada yaşadığım için kendimden utanıyorum 38 4 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    2 gün sonra ALLAH rahmet eylesin haberi gelir niye aliyon niye serbest bırakıyon madem cezası yok polisimizi neden uğraştırıyonuz koltuk babaları 10 0 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    cahillikte level atlıyoruz inanılmaz ilerdeyiz 8 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Ben şaşırmıyorum böyle haberlere.. Neden mi? Çok sevgili atalarımızın özlü sözleri vardır ya. Mesela "Kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin" gibi bu şekilde büyütülen nesilden de kadına değer vermesini saygı duymasını bekleyemezsin. Bu coğrafya da maalesef kadının adı yok kadın erkek için yaratılmış esir gibi köle gibi görülüyor. Kahvaltıyı geç hazırladı diye darp edilen kadın erkek için mazeret çok tam bir mağara adamı kediler köpekler bile bunlardan daha evcil maalesef. 7 0 Yanıtla
  • Behzat:
    sanki kadın vuruyor. 0 0 Yanıtla
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