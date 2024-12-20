Dini Nikahlı Eşine Müebbet Hapis - Son Dakika
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Dini Nikahlı Eşine Müebbet Hapis

Samsun'da koca, dini nikahlı eşini banyoda öldürdü, mahkeme müebbet hapis cezası verdi.

20.12.2024 17:45
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Dini nikahlı eşini banyoda öldüren kocaya müebbet hapis

SAMSUN - Samsun'da evlerinin banyosunda dini nikahlı eşini tabancayla öldüren koca, yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 29 Nisan akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıllık evli oldukları öğrenilen ve bu evlilikten de 1 çocukları bulunan Ertuğrul Temiz (39), eşi Gülcan Güneş'i evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Ertuğrul Temiz kardeşine cep telefonundan, "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" mesajı attı. Olay polise haber verildi. Eve giden polis, Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü buldu. Ertuğrul Temiz aynı mahallede polise teslim oldu. Olaydan sonra tutuklanan Ertuğrul Temiz, eşinin banyoda vücudunda morluk gördüğünü, kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla onu vurduğunu ileri sürmüştü.

Ertuğrul Temiz hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Ertuğrul Temiz, "Olaydan dolayı pişmanım. İsteyerek ateş etmedim" dedi.

Mahkeme Temiz'i "öldürmek" suçundan müebbet, "silah" suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA

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