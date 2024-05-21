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Direksiyon kursu öğretmeni tarafından kaçırılmaya çalışılıp vurularak öldürülmüştü...Hilal'in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan direksiyon kursu öğretmeni Önder Lafçı için savcılık ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi. Mahkeme kararı görüşmek üzere duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 6 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Manisa'daki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı (45), daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün evinin önüne gelerek Kırgöz'ün evden çıktığı sırada kaçırmaya çalıştı. Direnerek Lafçı'nın elinden kaçan Kırgöz, Lafçı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine sevk edildi. Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Kırgöz'un tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesinde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra 23 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcılık makamı tarafından sanık Önder Lafçı'nın kadına karşı kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediğini iddia ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmasını talep edildi. Mahkeme başkanı da savcının mütaalasına karşı taraflara süre vererek, duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın ardından Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 yıldır bir hak arama mücadelesi bir adalet mücadelesi veriyoruz. ve sonunda bu uzun meşakkatli adalet arama mücadelesi sonunda bugün savcılık tarafından mütalaa verildi. Sanık Önder Lafçı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Buruğuz ama bir yandan da mutluyuz. Çünkü Hilal için adaletin bir nebze de olsa adalet bulunacağını artık düşünmekteyiz. Başka Hilaller de ölmesin diye mücadele veriyoruz. Mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Zeynep Kırgöz, "Anneler ağlamasın diyorum, Hilaller ölmesin, kara toprağa girmesin istiyorum. Sanığın iyi bir ceza almasını istiyorum. Çünkü bayramda herkese sevdiğine gittiğinde ben de kızımın mezarına gittiğimde 'Hilal korkma kızım başardık' demek istiyorum. Kızım ilk vurulduğunda bana 'Başaramadık anne' demişti. Ben de mezara gittiğimde 'Annem başardık, bize çok yardım ettiler, başardık' demek istiyorum" diye konuştu.

Aileye destek vermek adına duruşmaya katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Bugün biz de ailemizin hak ve hukuk arayışına omuz vermek için buradayız. 2 yıldır hak ve hukuk adalet arayışları sürüyor. Biz de her daim bu hak hukuk adalet arayışında yanında olduğumuzu ve destek olacağımızı belirtiyoruz. Maalesef kadın cinayetleri politik. Umuyoruz ki İstanbul sözleşmesi en kısa sürede tekrar geri döner ve bu caniler gerekli cezaları alır. Bu kadar rahatça devletin de göz ardı etmediği şekilde kadınları öldüremezler. Tek isteğimiz adaletin tecelli etmesi. Bize düşen ne varsa her daim ailemizin de tüm kadınların da yanındayız" ifadelerini kullandı.