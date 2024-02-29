Direksiyonu kilitlenen otomobilin beton bloğa çarpma anı kamerada - Son Dakika
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Direksiyonu kilitlenen otomobilin beton bloğa çarpma anı kamerada

Amasya'da seyir halindeyken direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolü kaybeden bir otomobil, beton bloğa çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

29.02.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Direksiyonu kilitlenen otomobilin beton bloğa çarpma anı kamerada

AMASYA - Amasya'da seyir halindeyken direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil beton bloğa çarptı. Ön kısmı parçalanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hilmi Tunahan S. idaresindeki 05 LK 790 plakalı otomobil, Göllü Bağları mevkisinde seyir halindeyken aracın direksiyonu kilitlendi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan rampa şeklindeki beton bloğa çarptı. Otomobilin ön kısmı paramparça oldu. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ayağı kırılan sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kamilcan U. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasını yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Direksiyonu kilitlenen otomobilin beton bloğa çarpma anı kamerada
Kaynak: İHA

Amasya, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Direksiyonu kilitlenen otomobilin beton bloğa çarpma anı kamerada - Son Dakika

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