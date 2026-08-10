Diyadin\'de Yol Kontrolleri: 28 Araca Ceza

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve denetimlerinde 4 bin 418 araç ile 6 bin 50 kişi sorgulandı.

Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde, kolluk kuvvetleri tarafından ilçe genelinde yol kontrol ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 4 bin 418 araç ve 6 bin 50 şahıs sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 28 araca toplam 260 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.