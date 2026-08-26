Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Kayseri'de sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 09.53'te kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Depremin merkez üssünün Pınarbaşı olduğu açıklandı.

Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Pınarbaşı ilçesi olduğunu açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,1 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

KAYSERİ VALİSİ SON DURUMU AÇIKLADI 

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehirde meydana gelen depreme ilişkin son durumu açıkladı. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Vali Çiçek, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kayseri Valiliğinden yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı:

"KAMUOYU DUYURUSU

26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53’te, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 Mw büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir.

Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır.

An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DÜN AKŞAM DA ADIYAMAN SALLANMIŞTI

Türkiye'de farklı bölgelerde devam eden deprem hareketliliği dikkat çekiyor. 

Dün akşam da Adıyaman'da 2 saat içerisinde büyüklüğü 1.3 ile 4.2 arasında değişen 8 deprem meydana gelmişti. Adıyaman'daki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Avci Murat Avci:
    güzel olan ne erşo 0 0 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ ERŞAN KUNERİ:
    güzelllll.... 0 0 Yanıtla
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