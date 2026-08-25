Miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu - Son Dakika
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Miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu

Miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu
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Çorum’un Uğurludağ ilçesinde iki kardeş arasında miras meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma faciayla sonuçlandı. Tutpınar Mahallesi’nde yaşanan olayda Ziya Ü., tartıştığı kardeşi Mehmet Ü.’ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet Ü., kaldırıldığı Uğurludağ Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ziya Ü. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Miras kavgası, Çorum’un Uğurludağ ilçesinde iki kardeşi karşı karşıya getirdi. İddiaya göre, aralarında miras anlaşmazlığı bulunan Ziya Ü. ile kardeşi Mehmet Ü. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Ziya Ü.’nün yanında bulunan tabancayla kardeşine ateş ettiği belirtildi.

Olay, Uğurludağ ilçesine bağlı Tutpınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

MİRAS TARTIŞMASI KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre iki kardeş arasında bir süredir miras nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu. Ziya Ü. ile Mehmet Ü. arasında yeniden başlayan sözlü tartışmanın giderek büyüdüğü, tarafların kavga etmeye başladığı belirtildi.

Kavga sırasında Ziya Ü.’nün tabancayla kardeşi Mehmet Ü.’ye ateş ettiği öne sürüldü. Kurşunun isabet ettiği Mehmet Ü. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Ü.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Ü., acil serviste tedavi altına alındı.

Doktorların Mehmet Ü.’yü kurtarmak için yaptığı tüm müdahaleler sonuç vermedi. Mehmet Ü.’nün hastanede hayatını kaybetmesi üzerine olay, cinayet soruşturmasına dönüştü.

Kardeşini vurduğu iddia edilen Ziya Ü.’nün olayın ardından bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ziya Ü. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Miras, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu - Son Dakika

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