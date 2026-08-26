Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha

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Fenerbahçe'de ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic ve Diego Carlos'un ardından Sofyan Amrabat'ın da takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Real Betis'in Faslı orta saha için 4 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro yapılanması doğrultusunda ayrılık hareketliliği sürüyor. Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic ve Diego Carlos'un transfer süreçlerinin ardından bir futbolcunun daha sarı-lacivertli takıma veda etmesi gündemde.

AMRABAT'IN AYRILIĞI AN MESELESİ

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin kadro planlamasında düşünmediği Sofyan Amrabat'ın ayrılığı an meselesi. Geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Faslı orta saha için İspanyol ekibinin yeniden devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha

4 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Real Betis'in 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Ancak İspanyol ekibinin transfer için bir talebinin daha olduğu aktarıldı. Betis'in Amrabat'ın maaşının bir bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istediği belirtildi.

FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR

Sarı-lacivertli yönetimin maaş paylaşımı talebine sıcak bakmadığı ancak taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha

FENERBAHÇE'DE 45 MAÇA ÇIKTI

2024-25 sezonunda Fiorentina'dan kiralanan ve ardından bonservisi alınan Amrabat, Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmada 3 gol ve 4 asist kaydetti. Faslı futbolcu kariyerinde Manchester United, Fiorentina, Verona, Club Brugge, Feyenoord ve Utrecht gibi takımlarda da forma giydi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan1421 Hakan1421:
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