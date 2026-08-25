Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı

Gaziosmanpaşa\'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı
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Gaziosmanpaşa'da bir yufkacının önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Şerife Gezer'i vuran 51 yaşındaki Hakan Sayacı, iş yerine girerek aynı silahı başına dayadı. Polisin ikna çalışmasıyla silahı bırakan Sayacı gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife Gezer hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da bir yufkacının önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Şerife Gezer'i vuran 51 yaşındaki Hakan Sayacı, iş yerine girerek aynı silahı başına dayadı. Polisin ikna çalışmasıyla silahı bırakan Sayacı gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife Gezer hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı

KENDİSİNDEN AYRILAN KADINI TAKİP EDİP VURDU

Olay, Cengiz Topel Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hakan Sayacı, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Şerife Gezer'i taksiyle takip etti. Gezer'in minibüsten inmesinin ardından taksiden inen Sayacı, 'Beni nasıl aldatırsın' diyerek tartışmaya başladı.

Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı

YUFKACIYA SIĞINAN KADININ PEŞİNDEN GİTTİ

Bunun üzerine Gezer, yakındaki yufkacıya sığındı. İş yerine giren Sayacı, burada 1 el ateş etti. Yaralanarak sokağa çıkan Şerife Gezer'i takip eden şüpheli, bir kez daha ateş etti. Sayacı daha sonra iş yerine girerek silahı başına dayadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Şerife Gezer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerine teslim olmayan Sayacı iş yerinde silahı başına dayayarak bir süre bekledi. Özel Harekat polislerinin de hazır bulunduğu olayda, ekiplerin ikna ettiği Hakan Sayacı silahını bırakarak teslim oldu ve gözaltına alındı. Şerife Gezer ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı

"POLİSLERİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE ÜÇ EL DAHA ATEŞ ETTİ"

Olayı gören Semih Küçük, "Sokağın başında arkadaşımı bekliyordum. Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüs almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs biraz ilerleyip kapıyı açınca adam bindi. Sesler gelmeye başlayınca taciz benzeri bir şey var sanarak biraz yaklaştım. Minibüsten herkesin indiğini görünce elindeki silahı gördüm. Görünce ben de uzaklaştım. Kadın minibüsten inip dükkana gittikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride ateş etti, yufkacıda çalışan ablamızı dışarı çıkardı. 15 dakika sonra kadın da sürüne sürüne dışarı geldi. Polislerin geldiğini görünce üç el daha ateş etti. Sonra da içeri kaçtı. Polisler hâlâ ikna etmeye çalışıyor. Silah muhtemelen kuru sıkıydı. Biz yerde kan veya yara görmedik ama şu anda öldü diyorlar” dedi.

Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı
Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşeti kamerada! Genç kadını öldürüp kendini rehin aldı - Son Dakika

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