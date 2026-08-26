İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri - Son Dakika
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İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri

İşte sokak ortasında öldürülen Şerife\'nin son sözleri
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2 yıl önce ayrıldığı Hakan S. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak katledilen 41 yaşındaki Şerife Gezer'in, saldırıdan saniyeler önce babasını arayarak "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği ortaya çıktı. Kızının kıskançlık yüzünden katledildiğini belirten acılı baba, şahsın peşlerini bırakmadığını söyledi. Olay sonrası kendini iş yerine kapatan katil zanlısı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da Hakan S. (51) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Gezer'in (41), saldırıdan kısa süre önce babası Ahmet Gezer'i (67) aradığı ortaya çıktı. Gezer'in babasına, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği belirtildi. Polise ifade veren Ahmet Gezer, Hakan S.'nin 2 yıl önce ayrıldığı kızının peşini bırakmadığını ve saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan S., yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti. Hakan S., silahla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinde 2 mermi kovanı buldu.

"KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYORDU"

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer'in babası Ahmet G.'nin ifadesinde "Kızım Şerife ile Hakan S. yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan S. kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dediği öğrenildi.

İŞ YERİNDEN ÇIKMADI

Diğer yandan polis ekipleri silahlı saldırının ardından çevredeki bir iş yerine girerek kendisini içeriye kapatan Hakan S. ile müzakere başlattı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Hakan S. kontrollü müdahale sonucu gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakan S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Çetin Ender Çetin:
    Kısasta hayat vardır 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Baba ya görev düştü mecbur karşıdan bir düşecek ağır tahrk indirimli 0 0 Yanıtla
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