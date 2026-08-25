Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı - Son Dakika
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Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

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Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıkarıldı. Op. Dr. Faruk Özkırış, kenenin dış kulak yolunda cilde yapıştığını belirterek kulak ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıkarıldı. Op. Dr. Faruk Özkırış, kenenin dış kulak yolunda cilde yapıştığını ifade ederek kulak ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

KORKUNÇ GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de uzun süre kulak ağrısı yaşayan çocuk, ailesi tarafından bir özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrolde, çocuğun sağ kulağında, dış kulak yolunda cilde yapışan ve kanamaya neden olan canlı kene tespit edildi. Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından hastanede yapılan operasyonla kene çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuk, taburcu edildi.

Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

PİKNİK ALANLARINA DİKKAT

Kenenin özellikle piknik alanlarında çocukların vücutlarına yapışabildiğini ifade eden Op. Dr. Faruk Özkırış, "Yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti olan çocuk hastayı değerlendirdiğimizde sağ kulağında yabancı bir cisim, bir böcek olduğu gözlendi. Bu cismi çıkardığımızda kene olduğunu gördük. Hemen gerekli müdahaleyi yaparak keneyi çıkardık. Tedavisini düzenledik ve takibimize aldık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın, çocuk yaş gurubunda otluk alanda oynarken keneler çocukların vücutlarına yapışabilir. Kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna göstermek uygun olacaktır" dedi.

Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı
Kaynak: DHA

Kulak Ağrısı, Eskişehir, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı - Son Dakika

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