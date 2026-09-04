Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada

Brezilya açıklarında yer alan Yılan Adası adıyla bilinen Queimada Grande Adası, uzaktan bakıldığında tropikal bir cenneti andırsa da dünyanın en ürkütücü bölgelerinden biri olarak biliniyor. São Paulo kıyılarının yaklaşık 33 kilometre açığındaki ada, yalnızca burada yaşayan altın mızrak başlı engerekler nedeniyle sivillerin girişine tamamen kapalı. Binlerce zehirli yılana ev sahipliği yapan ada, aynı zamanda karaborsada yüksek fiyatlara alıcı bulan bu nadir türün peşindeki kaçakçıların da hedefinde.

ANAKARADAN 11 BİN YIL ÖNCE KOPTU

Atlas Okyanusu'nda yaklaşık 43 hektarlık bir alanı kaplayan ada, yaklaşık 11 bin yıl önce deniz seviyesinin yükselmesiyle Brezilya anakarasından ayrıldı. Bu izolasyon, dünyada yalnızca burada yaşayan ve bilimsel adı Bothrops insularis olan altın mızrak başlı engereğin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan türün korunması ve olası insan-yılan karşılaşmalarının önüne geçilmesi amacıyla adaya sivillerin girişine izin verilmiyor. Bölgeye yalnızca gerekli izinleri alan bilim insanları ve askeri personel girebiliyor.

“METREKARE BAŞINA BİR YILAN” EFSANESİ

Yılan Adası hakkında yıllardır anlatılan en ünlü hikâyelerden biri, adada her metrekareye bir yılan düştüğü iddiası.

Ancak yapılan saha çalışmalarında bu anlatının gerçeği tam olarak yansıtmadığı ortaya çıktı. Adadaki yılan nüfusunun yaklaşık 2 bin ila 4 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı, ada yüzölçümüyle karşılaştırıldığında her yılan için 100 metrekareden fazla alan bulunduğunu gösteriyor.

Genellikle 1 metreden kısa olan altın mızrak başlı engerekler, özellikle adaya göç eden kuşlarla besleniyor.

BİR YILANIN FİYATI 30 BİN DOLARA ÇIKIYOR

Adanın insanlardan izole edilmesinin bir diğer önemli nedeni ise burada yaşayan nadir yılan türünün kaçakçıların ilgisini çekmesi.

Dünyada doğal olarak yalnızca Yılan Adası'nda bulunan altın mızrak başlı engerek, yasa dışı egzotik hayvan ticaretinde yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Bir yılanın karaborsadaki değerinin 30 bin dolara kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Bu nedenle adaya yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçakçılar, bölgedeki yetkililer açısından en önemli tehditlerden biri olarak görülüyor.

DENİZ FENERİ EFSANESİNİN GERÇEK YÜZÜ

Yılan Adası'yla ilgili anlatılan hikâyeler arasında, deniz fenerinde görev yapan insanların yılan saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası da bulunuyor.

Ancak bu hikâyeyi destekleyen kesinleşmiş bir insan ölümü kaydı bulunmuyor. Deniz fenerindeki insan varlığının sona ermesinin asıl nedeninin ise fenerin 1920 yılında otomatikleştirilmesi olduğu biliniyor.

ÖZEL ZIRHLA ADAYA GİRDİ

İngiliz YouTuber Miles Routledge ise girişin yasak olduğu adaya yasa dışı şekilde girdiğini gösteren görüntüler paylaşarak bölgeyi yeniden gündeme taşıdı.

Brezilya sahil güvenlik ekiplerinden kaçtığını ve vücudunu korumak amacıyla özel bir zırh kullandığını söyleyen Routledge, ada boyunca ilerleyerek çekim yaptı.

“Dünyanın en tehlikeli adalarından birindeyim” diyen YouTuber'ın görüntülerinde ise kıyı boyunca ilerlemesine rağmen beklediği kadar çok yılana rastlamaması dikkat çekti.