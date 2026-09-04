Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı - Son Dakika
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Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in yaklaşık 50 milyon TL değerindeki Ferrari'si İstanbul yollarında görüntülendi. Lüks otomobil, dikkat çeken tasarımı ve milyonlarca liralık değeriyle göz kamaştırdı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu kez futboluyla değil, milyonluk otomobiliyle dikkat çekti. Nijeryalı futbolcuya ait olduğu belirtilen Ferrari marka lüks araç, İstanbul'da görüntülendi. Aracın yaklaşık değerinin 50 milyon TL olduğu ifade edildi.

50 MİLYON TL'LİK FERRARI İSTANBUL YOLLARINDA

Osimhen'in Ferrari'si, İstanbul trafiğinde ilerlerken görüntülendi. Dünyanın en prestijli spor otomobil markalarından Ferrari'nin yıldız futbolcuya ait aracının yaklaşık 50 milyon TL'lik değeri dikkat çekti. Osimhen'in milyonluk otomobili, İstanbul yollarındaki görüntüsüyle yıldız golcünün lüks araç tercihlerini de gözler önüne serdi.

Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

SAHADA DA DURDURULAMIYOR

Osimhen, lüks otomobilinin yanı sıra Galatasaray formasıyla sezona yaptığı etkileyici başlangıçla da öne çıkıyor. Nijeryalı yıldız, son olarak RAMS Başakşehir karşılaşmasında müthiş bir gole imza atarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Osimhen bu golle Süper Lig'in ilk 4 haftasında 6 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı. Ancak yıldız golcü, aynı karşılaşmanın 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

GÖZLER OSIMHEN'DE

Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

Galatasaray'ın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından durumu merak edilirken, yıldız futbolcunun 50 milyon TL değerindeki Ferrari'si de İstanbul yollarında objektiflere yansıdı.

Victor Osimhen, Galatasaray, İstanbul, Ferrari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Szka788304 Szka788304:
    elinde mızrak arkasında yaprak olan adamlar top sayesinde ulaştığı lükse bak ülkesinde yaşam kalitesi yerlerde 5 2 Yanıtla
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