2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika
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2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, son iki ayda terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 699 sosyal medya hesabı ile provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1.335 hesaba erişim engeli getirildi. Erişimi engellenen hesaplar arasında FETÖ firarisi Erk Acarer ve Dilek Ekmekçi'nin hesaplarının da bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetleriyle bağlantılı çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

2 BİN 34 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecralarda terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Duran, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2 bin 34 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındığını bildirdi.

699’U TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI

Son iki aylık dönemde yapılan incelemelerde, başta FETÖ iltisaklı hesaplar olmak üzere terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu ve milli güvenlik ile toplumsal birliği hedef aldığı tespit edilen 699 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

1.335 HESAPTA DEZENFORMASYON TESPİTİ

Teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda ise provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 1.335 hesap hakkında da hukuki ve idari işlemler gerçekleştirildi.

Bu hesapların toplumsal huzuru ve kardeşlik ortamını hedef alan içerikler ürettiği belirtildi.

"DİJİTAL GÜVENLİK, MİLLİ GÜVENLİĞİN PARÇASIDIR"

Burhanettin Duran, terör örgütlerinin faaliyet alanlarının artık yalnızca sahayla sınırlı kalmadığını, dijital platformların da propaganda ve manipülasyon amacıyla kullanıldığını belirtti.

Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital alanda sürdürdüğünü vurgulayarak, "Dijital alan sahipsiz değildir. Türkiye, millî güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığının dijital mecraları takip etmeyi sürdüreceğini belirten Duran, dezenformasyonla mücadele edilerek vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının sağlanacağını kaydetti.

2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

ARALARINDA ERK ACARER’İN HESABI DA VAR

Öte yandan Türkiye aleyhinde içerikler paylaştığı tespit edilen ve erişim engeli uygulanan hesaplar arasında, yurt dışında bulunan FETÖ firarisi Erk Acarer ile bir diğer FETÖ'cü Cevheri Güven'le yakın teması bulunan Dilek Ekmekçi'nin hesabı da yer aldı.

Acarer, daha önce de MİT mensubu şehidin kimlik bilgilerinin ve görevine ilişkin bilgilerin ifşa edilmesi soruşturmasında firari şüpheli olarak dosyada yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Acarer’in sosyal medya paylaşımlarıyla şehit MİT mensubunun görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri deşifre ettiği değerlendirilmişti.

İddianamede ayrıca, şehit MİT mensubunun görev ve pozisyonuna ilişkin bazı bilgilerin ilk kez Acarer tarafından sosyal medya üzerinden açıklandığı tespitine yer verilmişti.

Acarer hakkında bu soruşturma kapsamında yakalama kararı da çıkarılmıştı. Savcılığın yazısında, Acarer’in 7 Nisan 2017’de yurt dışına çıktığı ve bir daha Türkiye’ye dönmediği, Almanya’da bulunduğu ve hakkında başka yakalama kararlarının da olduğu belirtilmişti.

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Son Dakika Erk Acarer 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi - Son Dakika

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