Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu - Son Dakika
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Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu

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Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanşının kamp kadrosu belli oldu. 21 kişilik kafilede Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio yer almadı. İşte kadrodaki isimler...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı kritik rövanş karşılaşmasının kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Fransa kafilesinde 21 futbolcu yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN LYON KADROSU

Sarı-lacivertlilerin Lyon maçı için belirlediği kamp kadrosu şöyle:

Kaleciler: Ederson Moraes, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz

Savunma: Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür

Orta saha ve kanatlar: Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca

Forvet: Romelu Lukaku, Vedat Muriqi

KEREM VE ASENSIO KADRODA YOK

Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı kafa travmasının ardından Lyon maçında forma giyemeyeceği belirtilen Kerem Aktürkoğlu kamp kadrosunda yer almadı. Sakatlığı bulunan Marco Asensio da Fransa'ya götürülen isimler arasında bulunmuyor.

Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu

Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ümit Çevik Ümit Çevik:
    UEFA ya devam eder 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu - Son Dakika
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