Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti - Son Dakika
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Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti

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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir fabrikada yaptığı boya işinden kalan 20 bin liralık ücretini istediği öne sürülen 32 yaşındaki boyacı ustası Bedri Koca, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklandı. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Koca, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te yaptığı işin 20 bin liralık ödemesini istediği iddia edilen boyacı ustası, tartıştığı alacaklıları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada boyama işi yapan yabancı uyruklu 32 yaşındaki 4 çocuk babası Bedri Koca, işin tamamlanmasının ardından 20 bin liralık ödemesini istedi. Bir süre ödemesini alamayan ve bu nedenle son görüşmede alacaklılarıyla tartışan Bedri Koca, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Koca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Olaylar, Cinayet, Kurban, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti - Son Dakika

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