Kastamonu'da Ağaç Kesimi Sırasında Ölüm - Son Dakika
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Kastamonu'da Ağaç Kesimi Sırasında Ölüm

Kastamonu\'da Ağaç Kesimi Sırasında Ölüm
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Araç ilçesine bağlı Bektüre köyünde ağaç kesimi sırasında devrilen ağaç, Ergül Saraçoğlu'nun üzerine düşerek ölümüne neden oldu. Cenazesi ikindi namazının ardından Ekincik Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilen vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Bektüre köyünde ağaç kesimi yapıldığı sırada devrilen ağaç Ergül Saraçoğlu'nun üzerine düştü. Ağır yaralanan Saraçoğlu, hayatını kaybetti. 

AİLE KABRİSTANINDA DEFNEDİLECEK

Saraçoğlu'nun cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Bektüre köyü Ekincik Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kastamonu, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Ağaç Kesimi Sırasında Ölüm - Son Dakika

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