Fenerbahçe için 2 milyarlık gece! Lyon'u elerse kasa dolacak - Son Dakika
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Fenerbahçe için 2 milyarlık gece! Lyon'u elerse kasa dolacak

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek için sahaya çıkarken, turla birlikte yaklaşık 1 milyar 252 milyon TL'lik gelirin de kapısını açacak. Lig aşamasındaki sonuçlara göre kazanç 2 milyar 246 milyon TL'yi aşabilecek.

Fenerbahçe için sezonun en kritik gecelerinden biri geldi. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin hesaplarını yapıyor.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Groupama Stadı'nda oynanacak Lyon-Fenerbahçe karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Dördüncü hakem ise Luca Zufferli olacak.

KAZANIRSA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

İlk karşılaşmanın 1-1 tamamlanması nedeniyle Fenerbahçe'nin normal sürede alacağı her türlü galibiyet sarı-lacivertlileri lig aşamasına taşıyacak.

Lyon'un kazanması durumunda Fransız ekibi tur atlayacak. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

TUR GELİRİ 1 MİLYAR 252 MİLYON TL

Fenerbahçe için Lyon karşılaşmasının sportif öneminin yanında ekonomik boyutu da bulunuyor. Play-off turuna yükselmesiyle 4,3 milyon euroluk geliri garantileyen sarı-lacivertlilerin, Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalması durumunda katılım ve diğer gelirlerle birlikte yaklaşık 1 milyar 252 milyon TL'lik kazanca ulaşması bekleniyor.

2 MİLYAR 246 MİLYON TL'Yİ AŞABİLİR

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında elde edilecek sonuçlar da Fenerbahçe'nin gelirini artıracak. Lig aşamasında her galibiyet için 2,1 milyon euro, her beraberlik için ise 700 bin euro ödeme yapılacak.

Sarı-lacivertlilerin performansına bağlı olarak Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği toplam gelirin 40 milyon euroyu, güncel kurla yaklaşık 2 milyar 246 milyon TL'yi aşabileceği hesaplanıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'de 4 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio ile Konyaspor karşılaşmasında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, Lyon karşısında görev alamayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ

UEFA'nın açıkladığı verilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonun ödül sistemi şöyle:

  • Katılım: 18.62 milyon euro
  • Galibiyet: 2.1 milyon euro
  • Beraberik: 700 bin euro
  • Son 16 play-off: 1 milyon euro
  • Son 16 turu: 11 milyon euro
  • Çeyrek final: 12.5 milyon euro
  • Yarı final: 15 milyon euro
  • Final: 18.5 milyon euro
  • Şampiyonluk: 6.5 milyon euro

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe için 2 milyarlık gece! Lyon'u elerse kasa dolacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • behzatbecerekli@gmail.com [email protected]:
    haydi Fenerbahçem ele şu liyonu içimizin yağını erit. 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi Allah icin su irfancan khvecinin resmini koymadan haber yapin 1 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    inş eler. elesinde birazda Liverpool Manchester ile oynasın. görelim bakalım 0 0 Yanıtla
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