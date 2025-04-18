Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet\'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünkü cuma hutbesindeki, "Yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır" ifadeleri dikkat çekti. Diyanet'in hutbesi kayyum paylaşımı sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı'yı akıllara getirdi.

18.04.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Kütahyalı'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı. İddia peş peşe yalanlanırken, Kütahyalı gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

DİYANET'TEN DİKKAT ÇEKEN HUTBE

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Nisan (bugün) Cuma hutbesinde ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. Gerçek veya dijital mecralarda yalan haber yaymanın toplumda huzur ve güven ortamını zedelenmesine sebep olduğunu belirten Diyanet'in hutbesi sonrası akıllara Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı geldi.

"YALAN HABERLERİ YAYMAK TOPLUMDA HUZUR ORTAMININ ZEDELENMESİNE SEBEP OLMAKTADIR"

Hucurat Suresi temelli olan hutbede şu ifadeler yer aldı: "Hucurât sûresinde verilen bir diğer mesaj ise, Ey iman edenler! Size bir fâsık haber getirirse onun doğruluğunu araştırın…"[i] emridir. Ayet-i kerime, bizleri; yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır. Nice insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol açmaktadır. Asla unutmayalım ki, doğruluğundan emin olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir."

Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

KÜTAHYALI'NIN "KAYYUM" İDDİASI

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'ye kayyum atanacağını iddia etmişti. Kısa süre sonra bunun doğru bilgi olmadığını öğrendiğini açıklayan Kütahyalı'nın paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda da "kayyum" iddiasının doğru olmadığı belirtilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kütahyalı'nın paylaşımı sonrası Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı da "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Diyanet İşleri Başkanlığı, Rasim Ozan Kütahyalı, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Bahattin Karakaş:
    Evet bu doğru ama bu adamı neden tutuklamadınız 75 1 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Koca kafalı Rasim Ozan Kütahyalı başka Ülkede yaşasaydı çöpçü bile olamazdı . Bu ülkede her şey olmuş yorumcu, Gazeteci, siyasetçi vss,, te allam ya 70 1 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Akpli olan tutuklanmıyor muhalif olan anında tutuklaniyor bu mu adalet 63 4 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Bu adam reisin adamı değil mi 48 1 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Yalan,fitne,fesat,iftira günümüz müslümanların ezici çoğunluğunun standart donanımında var.. 45 2 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    ben cumayı bıraktım dinsiz AKP yüzünden 26 7 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    bunlar yalandır deyip inanmayın diyerek sözde dezenformasyonla mücadele eden ama sonra inkar ettikleri doğru çıkanlar içinde hocalardan hutbe bekliyoruz haftaya 25 2 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu Rasimin en fazla 2 yıl ömrü var bence 23 1 Yanıtla
  • Sedat Yeşilyol:
    diyanet işleri başkanlığı genele hitap ediyor herkes üzerine almalı. yılda bi iki defa aynı konuya değiniyor. 12 5 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    ROK adamdır chplileri iyi kudurdur 2 9 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Tayyip Erdoğan in yönlendirmesi ile vaazlar veriliyor sırf bu yüzden cuma ya da gitmiyorum artık. 1 2 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    Uuu bbb: ben cumayı bıraktım dinsiz AKP yüzünden bütün haberlerin altına islama hakeret ediyosun burda cumaya gittigini iddaa ediyosun güzel algı yap 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı 7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Eski Galatasaraylı şampiyonluğa koşuyor İşte UEFA Konferans Ligi’nin ilk yarı finalistleri Eski Galatasaraylı şampiyonluğa koşuyor! İşte UEFA Konferans Ligi'nin ilk yarı finalistleri
AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul iddiası: 24 bin konutun inşaatını başlattılar İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul iddiası: 24 bin konutun inşaatını başlattılar
PFDK’dan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya dev ceza PFDK'dan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya dev ceza
ABD ordusu Suriye’den çekilmeye başladı ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok
Avrupa gecesine damga vuran olay Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum

17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:32 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
16:55 Beşiktaş’ta skandal İşten kovuldu, binlerce futbolcunun verisini sildi Beşiktaş'ta skandal! İşten kovuldu, binlerce futbolcunun verisini sildi
15:02 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna devam kararı verildi Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi
08:03 Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
07:54 9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
07:40 Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
06:13 ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
04:00 ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
03:12 Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
01:29 Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 19:55:51. #7.12#
SON DAKİKA: Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement