Diyarbakır Bağlar\'da araçta 14 kilo 420 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 46 parça halinde 14 kilo 420 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında bugün operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda Bağlar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 46 parça halinde toplam 14 kilo 420 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.