Diyarbakır Bağlar'da çatı yangınında apartman tedbir amacıyla boşaltıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Bağlar'da çatı yangınında apartman tedbir amacıyla boşaltıldı

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Diyarbakır Bağlar\'da çatı yangınında apartman tedbir amacıyla boşaltıldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Rensa Evleri Sitesi'nde çatı tamiri sırasında çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Apartman tedbir amacıyla boşaltılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Diyarbakır'da bir sitenin çatı tamiri sırasında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Tedbir amacıyla apartman boşaltılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Merkez, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Rensa Evleri Sitesi'nde, çatı tamiri sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman tedbir amacıyla boşaltılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
Diyarbakır3. SayfaBağlarGüncelOlaySon Dakika

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